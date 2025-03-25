Шаттлы для болельщиков в день матча с «Локомотивом»

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В день матча с московским «Локомотивом» для удобства болельщиков в тестовом режиме будут организованы бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены». Главное условие проезда – наличие билета на матч или клубной атрибутики «Крыльев Советов».

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут работать волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Расписание движения шаттлов на стадион:

Начало движения: 17:00

Интервал движения: каждые 20 минут

Окончание движения: 18:20

Маршруты шаттлов:

«Октябрьская набережная» («Ладья») – «Агропарк – 8-й проезд»

Остановки: «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Агропарк – 8-й проезд»

«Площадь им. Кирова» – «Агропарк – 8-й проезд»

Остановки: «Ставропольская» (пересечение пр. Кирова и ул. Ставропольской) – «Стара-Загора» (пересечение пр. Кирова и ул. Стара-Загора) – «Московское шоссе» (пересечение пр. Кирова и Московского шоссе) – «Агропарк – 8-й проезд»

После окончания матча шаттлы будут отправляться от остановки «Агропарк» на 8 проезде и следовать в обратном направлении по маршрутам с высадкой пассажиров на оборудованных остановках общественного транспорта.

Фото: ПФК "КС"