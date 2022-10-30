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Сергей Пиняев: "Помогли болельщики. Они поддерживали нас до конца"

30 октября 2022 19:49
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Полузащитник «Крыльев Советов» стал лучшим игроком матча против «Пари НН».

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, ставший лучшим игроком матча 15-го тура МИР РПЛ против «Пари НН», поделился эмоциями после игры.

– Невероятная концовка, важная победа. Какие сейчас эмоции?

– Это похоже на какой-то фильм! Такая интрига, такой хэппи-энд в конце! Я очень рад, что болельщики ушли с хорошим настроением со стадиона.

– «Пари НН» – это очень сложная, неуступчивая команда. За счет чего удалось вскрыть их оборону в конце?

– Помогли болельщики. Они поддерживали нас до конца. Они пришли в такие сложные погодные условия. Я очень рад, что они у нас есть. Они верили в нас до самого конца. Это помогло, гнало нас вперед. Помогли перестановки тренерского штаба, за счет этого тоже удалось переиграть соперника. Эти ключевые решения помогли победить.

– Какое влияние оказала погода на сегодняшний матч?

– Погода одна для всех. Никаких особенностей ни для нас, ни для соперника. Конец октября. Другого сложно ждать.

– Закончился первый круг. Насколько принципиально важно было сегодня победить?

– В нынешней ситуации каждый матч принципиален. Мы находимся не там, где должны быть, поэтому мы должны брать три очка в каждой игре.

 

Фото:    ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью

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