Сергей Пиняев - лучший игрок матча против «Сочи»: Мы задолжали болельщикам эту победу

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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, ставший лучшим игроком матча 13-го тура МИР РПЛ против «Сочи», поделился эмоциями от игры.

– Первая домашняя победа в чемпионате, поздравляем! Какие сейчас эмоции? Что можно сказать о матче?

– Думаю, болельщики счастливы, что мы под конец круга смогли это сделать. Но мы и сами ощущали, что есть должок перед болельщиками. Мы рады, что это получилось. Получилось в нужный момент, когда казалось, что нам необходимы были три очка, чтобы выходить оттуда, где нам не место.

– Да, перед этим матчем мы опустились в зону переходных матчей, смотрели ли в таблицу перед игрой и обсуждали ли что-то с командой?

– Нет, ничего не обсуждали. Мы всю неделю понимали, что должны набирать три очка, потому что если посмотреть последние несколько туров, можно понять, что мы играем в симпатичный футбол. В так называемый Крыльевский футбол. Просто где-то не везло, где-то не хватало элементарно фарта, перекладины, штанги. Пропускали ненужные голы. Очень хорошо, что сегодня 0 в графе пропущенных и 2 – в забитых.

– Ты сегодня забил гол, стал лучшим игроком. Кому хочешь посвятить эти достижения?

– Победу хочу посвятить Николаю Ларину. Он сделал все, чтобы мы здесь играли, забивали, приносили очки. Хочется, чтобы он улыбался в этой сложной ситуации.

Фото: ФК "КС"