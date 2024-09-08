Сергей Корниленко выступил в роли члена жюри Кубка КВН Самарской области

7 сентября в ССК «Дворец спорта им. Высоцкого» состоялся Кубок КВН Самарской области. Высшая лига.
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выступил в роли члена жюри на игре. В игре приняли участие команды КВН представляющие Высшую лигу КВН и Самарскую область: «Столик», г. Чулым, «Сборная Снежногорска», г. Мурманск, «Доктор Хаусс», Республика Беларусь, «Сборная Самарской области».
Обладателем Кубка КВН стала команда — «Доктор Хаусс». Ведущим события стал Чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН «СОК», актер – Дмитрий Колчин, сообщает пресс-служба ПФК "КС".
Фото: пресс-служба ПФК "КС"