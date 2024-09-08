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Сергей Корниленко выступил в роли члена жюри Кубка КВН Самарской области

8 сентября 2024 15:55
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7 сентября в ССК «Дворец спорта им. Высоцкого» состоялся Кубок КВН Самарской области. Высшая лига.

7 сентября в ССК «Дворец спорта им. Высоцкого» состоялся Кубок КВН Самарской области. Высшая лига.

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко выступил в роли члена жюри на игре. В игре приняли участие команды КВН представляющие Высшую лигу КВН и Самарскую область: «Столик», г. Чулым, «Сборная Снежногорска», г. Мурманск, «Доктор Хаусс», Республика Беларусь, «Сборная Самарской области».

Обладателем Кубка КВН стала команда — «Доктор Хаусс». Ведущим события стал Чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды КВН «СОК», актер – Дмитрий Колчин, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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