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Сегодня «Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России

19 июля 2025 10:26
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Сегодня «Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России

«Акрон» и «Крылья Советов» встретятся в 1-м туре чемпионата России в субботу, 19 июля. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре, начало — в 16.30 по Самаре.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля, 15:30. Самара Арена (Самара)

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 15.25, за 5 минут до стартового свистка.

«Акрон» в прошлом сезоне РПЛ-2024/25 занял девятое место с 35 очками после 30 туров. «Крылья Советов» финишировали в премьер-лиге на 10-м месте с 31 очком, пишет Спорт-Экспресс. 

Теги: Крылья Советов Футбол

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