Самарских футбольных болельщиков приглашают в Нижний Новгород

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Уважаемые болельщики!

8 октября «Крылья Советов» проведут матч с «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по самарскому времени. Нам очень важна ваша поддержка в этом матче!

ПФК «Крылья Советов» организует выезд для болельщиков на матч 11 тура МИР РПЛ против «Пари Нижний Новгород».

Стартовал второй этап приёма заявок. Всё, что необходимо – приобрести билет на игру по ссылке и отправить заявку на почту m.nechaev@ks-samara.com.

Приём заявок пройдёт до 17:00 5 октября.

В заявке должны быть указаны полное Ф.И.О., дата рождения, номер телефона, номер билета на игру и номер карты болельщика. Также необходимо приложить подписанное согласие об обработке персональных данных (для несовершеннолетнего, до 14 лет и для несовершеннолетнего, от 14 до 18 лет).

К рассмотрению приниматься не будут заявки, которые содержат неполные или недостоверные данные.

Подтверждением вашей поездки будет ответное письмо на адрес электронной почты, с которого вы отправляли заявку.

Сбор болельщиков на стадионе «Металлург» 7 октября в 20:00, отправление из Самары в 22:00. Выезд обратно – после окончания матча (прибытие в Самару – ночью следующего дня). При себе необходимо иметь паспорт.

По всем вопросам, касающимся выезда в Нижний Новгород, обращайтесь к специалисту по работе с болельщиками «Крыльев Советов» Максиму Нечаеву, тел. +7 (927) 650-42-32.