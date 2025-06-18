Самарские «Крылья Советов» получили премию УЕФА

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Стали известны результаты X конкурсной премии детского фонда Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). В число лауреатов попала и спортивная организация из Самарской области.

Итоги озвучили несколько дней назад в Лиссабоне. В церемонии участвовал президент УЕФА Александер Чеферин. Всего награды удостоилось 26 организацией из 26 стран. Все они занимаются развитием футбола из уязвимых категорий населения и защищают права детей.

«В числе лауреатов — спортивный клуб „Крылья Мечты“ из Самары. Он представлял в конкурсе Россию», — сообщили представители Министерства спорта Самарской области.

«Крылья Мечты» — это отделение футбольного клуба «Крылья-М». Оно было основано в 2014 году, и здесь занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Коллектив объединяет больше 200 детей, подростков и молодых людей от 6 до 35 лет с ОВЗ и инвалидностями: аутизм, синдром Даун, ДЦП, нарушение слуха, интеллектуальные нарушения, ампутации конечностей, пишет 63.ру.