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Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора ПФК «Крылья Советов». На которой будет курировать стратегию развития клуба от Академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого специалист возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок.

Руслан Валерьевич родился 25 ноября 1981 года. Выступал за «Локомотив», французский «Мец», владикавказскую «Аланию» и московское «Динамо».

Является двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, экс-футболистом сборной России, амбассадором РФС и экспертом телеканала «Матч ТВ». С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК «Орел».

– Для меня большая честь присоединиться к клубу «Крылья» – это бренд, который знают во всей России, клуб с богатыми традициями. В разное время многие известные игроки защищали его цвета, и для меня особая гордость стать частью этой команды.

Перед нами стоят важные задачи. В первую очередь – это достижение спортивных результатов. Мы будем уделять большое внимание развитию талантливой молодежи, создавать условия для их профессионального роста.

Еще один ключевой приоритет – привлечение болельщиков на трибуны.

Благодарю руководство клуба за оказанное доверие! Самара и Самарская область – это футбольный регион, – отметил Руслан Пименов после своего назначения.

Фото: пресс-служба ПФК "КС"