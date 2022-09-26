Руководство тольяттинского футбольного клуба «Акрон» обновило цели на сезон

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Футболисты «Акрона», поставившие себе задачу выйти в Российскую Премьер -лигу (РПЛ), на сегодняшний день прописались в нижней части турнирной таблицы Первой лиги.

Поскольку изначально тольяттинцам была поставлена цель занять место в первой четверке, то 17-е место в турнирной таблице — не тот результат, на который рассчитывало руководство клуба и его владелец Павел Морозов, глава «Акрон Холдинга» и владелец клуба на старте сезона 2022\2023.

Чтобы поправить ситуацию, после восьмого тура главного тренера Виталия Панова отправили в отставку, а его место занял Евгений Калешин, пишет Обозрение.