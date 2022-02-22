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Поступили в продажу билеты на первый домашний матч "Крыльев Советов" в 2022 году

22 февраля 2022 10:28
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Поступили в продажу билеты на первый домашний матч "Крыльев Советов" в 2022 году

Билеты на матч 20-го тура Тинькофф РПЛ между "Крыльями Советов" и тульским "Арсеналом" – в продаже.

Встреча пройдет на "Солидарность Самара Арене" 6 марта и начнется в 15:00 по самарскому времени. Стоимость билетов – от 400 рублей.

Для вашего удобства при покупке билетов на домашние матчи "Крыльев Советов" QR-код (сертификат профилактической прививки от COVID-19 с qr-кодом или сертификат с qr-кодом о перенесенном заболевании) не потребуется.

Обращаем внимание, что QR-код необходим только при входе на стадион. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Билеты можно приобрести офлайн в ТЦ "Сила Спорта" и в клубном магазине на стадионе "Металлург", а также онлайн на нашем сайте.

В связи с эпидемиологической обстановкой в Самарской области на эту игру будут допущены зрители старше 18 лет. Документы будут проверяться при входе на стадион вместе с qr-кодом.

Для всех болельщиков с автомобилями доступны бесплатные парковки у стадиона.

Теги: Крылья Советов Футбол

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