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Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев стал победителем XX национальной премии "Первая пятерка"

2 декабря 2022 13:30
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Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев стал победителем XX национальной премии "Первая пятерка"

Ее вручает Детская футбольная лига имени Виктора Горлова лучшему молодому игроку года в МИР РПЛ.

Среди претендентов на премию в этом году были представлены футболисты "Краснодара" "Локомотива", "Спартака", "Ростова", "Сочи" и игроки "Крыльев" Александр Коваленко и Сергей Пиняев.

Претенденты отбирались по следующим критериям: российское гражданство, возраст до 21 года, не менее трети сыгранных матчей за команду и количество проведенного на поле времени. Лауреата определяли путем голосования руководители и тренеры клубов Премьер-лиги, наставники юношеских и национальных сборных, представители РФС, РПЛ, ФНЛ, журналисты и организации, занимающиеся развитием футбола.

Сергей Пиняев набрал наибольшее количество баллов – 317. Александр Коваленко с 129 баллами стал четвертым.

Премия "Первая пятерка" была утверждена в 2002 году. Ее победителями становились Александр Кержаков, Владимир Быстров, Динияр Билялетдинов, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев и многие другие.

Теги: Крылья Советов Футбол

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