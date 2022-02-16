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Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Якуба: "Я надеюсь, что "Крылья" будут в полнейшем порядке"

16 февраля 2022 16:51
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Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Якуба впервые за долгое время дал большое интервью клубной пресс-службе.

Полузащитник "Крыльев Советов" Денис Якуба впервые за долгое время дал большое интервью клубной пресс-службе.

Ты уже 2,5 года в команде. Что для тебя значат "Крылья Советов" сейчас?

– Мне все нравится: город, команда, то, как мы играем, какой у нас стиль. Полностью все устраивает. Можно сказать, в городе "пустил корни". Это осознанный период моей жизни, не так как было в молодые годы в "Кубани". Интересный период. Мне очень нравится любовь и преданность болельщиков, она сразу заметна. Город здесь очень любит футбол и команду.

– С Игорем Осинькиным ты работал еще до "Крыльев". Что можешь сказать о нашем главном тренере?

– Это тренер топового уровня. Он дал мне очень много, начиная с молодежки "Кубани". Все мое футбольное образование идет именно от него. Я очень благодарен Игорю Витальевичу, он научил меня играть в футбол. Прекрасный специалист, который ставит игру, обучает. Я рад с ним работать на протяжении длительного отрезка. Он тоже набирается опыта, совершенствуется от игры к игре. Это заметно. Он открытый, честный и с правильным отношением к футболу. Он всегда разбирает соперников, много теоретических занятий. Он сконцентрирован на футболе и на своей команде. Он знает, в чем нам надо прибавлять, над чем работать. Он полностью сфокусирован.

– Как бы ты описал футбол, в который играют "Крылья"?

– Это комбинационный футбол, игра на контратаках. Наш футбол зрелищный, интересный. От этого футбола получаешь удовольствие не только когда играешь, но и когда наблюдаешь. Больше и добавить нечего.

– Что требует Игорь Осинькин от игроков центра поля?

– Что касается меня, то задача отобрать мяч и быстро отдать его вперед, чтобы наши ребята побежали в контратаку. Я должен быстро принимать решения, чаще находить возможность для проникающих передач вперед.

– Замечал ли ты свое внешнее сходство с игроком ПСЖ Марко Верратти? Тем более, что он выступает на той же позиции, что и ты.

– Да, это топовый игрок. Превосходный. Меня периодически так называют в команде. Говорят, что похож визуально. Его игра сумасшедшая, он отбирает, отдает передачи, заполняет пространство, он очень умный игрок. По отбору к нему нет вопросов, он все выжигает. Не мне судить нашу схожесть.

– Назови топ-3 игрока, выступающих на твоей позиции, игра которых тебе импонирует?

– Опять же, Верратти. Кроме того, Модрич. Они мне очень нравятся. Есть еще из ПСЖ Паредес. Он очень умный игрок. Если посмотреть на их игру, где они находятся, как они оглядываются. Я стараюсь следить, потом что-то пробую в тренировках.

– За время выступления в "Крыльях" у тебя случались травмы, которые мешали тебе играть на протяжении длительного времени. Как ты психологически справлялся с этим в периоды восстановления?

– Да, это эмоционально тяжелый период в моей жизни. Сразу при переходе в "Крылья" случилась черная полоса. Как борюсь? Пытаюсь не заморачиваться, не нагонять жути, гоню плохие мысли. Думаю о том, что нужно восстанавливаться. Тяжело, да. Но это спорт, это футбол. Тренируешься каждый день с полной отдачей и знаешь, что когда-то плохое закончится.

– Были мысли о том, что если бы не травмы, то совершил бы качественный скачок в карьере?

– Да, были такие мысли. Со времен "Кубани" у меня была тяжелая травма во время хорошего отрезка. Всегда думаешь, тревожили эти мысли.

– Какие "Крылья" мы увидим этой весной? Насколько они будут отличаться от команды, которая была до Нового года?

– Я надеюсь, что "Крылья" будут в полнейшем порядке. Сейчас сборы, мы прибавляем, работаем над улучшением своей игры, в том числе в тактическом плане. Я думаю, что все будет лучше, чем раньше. Будем нарабатывать новые взаимодействия, постараемся усилить нашу игру. Думаю, что все будет хорошо.

 

Фото:   ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов

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