Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Липовой: победа над "Знаменем" – это что-то невероятное

Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Липовой – автор первого забитого мяча в матче 2-го тура элитного раунда Бетсити Кубка России против "Знамени" поделился эмоциями от игры в свой день рождения.
– Данил, каких поздравлений у тебя было больше: с днем рождения, с забитым голом или с победой?
– С днем рождения, конечно. Но когда забил, болельщики поддержали, команда. Все подошли и поздравили.
– От кого были самые теплые пожелания?
– От родителей, от девушки, от ее родителей, все близкие родственники – бабушки, дедушки. Это были самые приятные пожелания.
– Что чаще случалось в твоей карьере: забивать в день рождения или когда твоя команда побеждала 10:0?
– (улыбается) Наверное, 10:0. Мало игр в день рождения выпадает. Такая крупная победа – это что-то невероятное.
– Игорь Витальевич после победы не смог никого выделить из команды и не смог выделить гол. Понятно, что для тебя лучший гол, который ты забил сам. Но какой еще мяч можешь выделить?
– Мне в целом понравилось, как мы настроились на игру, была задача забить больше, чем "Енисей". Мы ее выполнили, и вся команда достойна уважения.
– Расскажи о голе, который ты забил, как получилось?
– Отскок, я оказался на подборе и просто пробил.
– Сегодня было искусственное поле. Насколько оно мешало или помогало?
– По началу мы привыкали к полю, какой отскок, как идут пасы. Но потом все наладили.
– Был сложный выезд с точки зрения логистики. И тем не менее много приехало наших болельщиков. Слышно их было?
– Да, конечно! Поздравляли с днем рождения, кричали на протяжении всего матча. Колоссальная поддержка, за что им огромное спасибо!
– Следующий матч на "Газпром Арене" против лидера.
– Мы готовы, настроены. Надо ехать и побеждать.
Фото: ФК "КС"