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Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Липовой: победа над "Знаменем" – это что-то невероятное

23 сентября 2021 15:09
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Данил Липовой – автор первого забитого мяча в матче против "Знамени" поделился эмоциями от игры в свой день рождения.

Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Липовой – автор первого забитого мяча в матче 2-го тура элитного раунда Бетсити Кубка России против "Знамени" поделился эмоциями от игры в свой день рождения.

– Данил, каких поздравлений у тебя было больше: с днем рождения, с забитым голом или с победой?

– С днем рождения, конечно. Но когда забил, болельщики поддержали, команда. Все подошли и поздравили.

– От кого были самые теплые пожелания?

– От родителей, от девушки, от ее родителей, все близкие родственники – бабушки, дедушки. Это были самые приятные пожелания.

– Что чаще случалось в твоей карьере: забивать в день рождения или когда твоя команда побеждала 10:0?

– (улыбается) Наверное, 10:0. Мало игр в день рождения выпадает. Такая крупная победа – это что-то невероятное.

– Игорь Витальевич после победы не смог никого выделить из команды и не смог выделить гол. Понятно, что для тебя лучший гол, который ты забил сам. Но какой еще мяч можешь выделить?

– Мне в целом понравилось, как мы настроились на игру, была задача забить больше, чем "Енисей". Мы ее выполнили, и вся команда достойна уважения.

– Расскажи о голе, который ты забил, как получилось?

– Отскок, я оказался на подборе и просто пробил.

– Сегодня было искусственное поле. Насколько оно мешало или помогало?

– По началу мы привыкали к полю, какой отскок, как идут пасы. Но потом все наладили.

– Был сложный выезд с точки зрения логистики. И тем не менее много приехало наших болельщиков. Слышно их было?

– Да, конечно! Поздравляли с днем рождения, кричали на протяжении всего матча. Колоссальная поддержка, за что им огромное спасибо!

– Следующий матч на "Газпром Арене" против лидера.

– Мы готовы, настроены. Надо ехать и побеждать.

 

Фото:    ФК "КС"

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