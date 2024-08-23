Полезная информация перед игрой «Крылья Советов» – «Пари НН»

По возможности, приезжайте заранее, чтобы избежать затруднений на въезде и входе на Арену.
Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 14:00.
Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.
График работы МФЦ, 3 гейт: 12:00 – 17:00
Также в день матча можно оформить Карту Болельщика и получить билет на матч. ️
Билеты на эту игру можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.
Кассы расположены около 2 и 3 гейтов и открыты с 14:00
Для всех болельщиков будут доступны парковки у стадиона
Добраться на стадион возможно:
- трамваи №11 в выходной день проследуют к стадиону «Солидарность Самара Арена»;
- из-за ремонта трамвайной линии на Ново-Садовой трамваи №22, №24, №24к, №25 следуют от Барбошиной поляны;
- до Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте №5.
- чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые следуют от ТЦ «Апельсин» до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов;
По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:
- низкопольный трамваи №22 будет ждать зрителей на остановке «Солидарность Самара Арена»;
- автобусы №1, №67, №34 и №41, следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке «Улица Алма-Атинская»;
- автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке «Улица Дальняя», сообщает пресс-служба ПФК "КС".