Полезная информация перед игрой «Крылья Советов» – «Пари НН»

93

По возможности, приезжайте заранее, чтобы избежать затруднений на въезде и входе на Арену.

Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 14:00.

Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.

График работы МФЦ, 3 гейт: 12:00 – 17:00

Также в день матча можно оформить Карту Болельщика и получить билет на матч. ️

Билеты на эту игру можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Кассы расположены около 2 и 3 гейтов и открыты с 14:00

Для всех болельщиков будут доступны парковки у стадиона

Добраться на стадион возможно:

- трамваи №11 в выходной день проследуют к стадиону «Солидарность Самара Арена»;

- из-за ремонта трамвайной линии на Ново-Садовой трамваи №22, №24, №24к, №25 следуют от Барбошиной поляны;

- до Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте №5.

- чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые следуют от ТЦ «Апельсин» до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов;

По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:

- низкопольный трамваи №22 будет ждать зрителей на остановке «Солидарность Самара Арена»;

- автобусы №1, №67, №34 и №41, следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке «Улица Алма-Атинская»;

- автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке «Улица Дальняя», сообщает пресс-служба ПФК "КС".