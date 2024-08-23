Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Руководитель управления Минстроя СО обвиняется в получении взятки
Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.
Полезная информация перед игрой «Крылья Советов» – «Пари НН»
В конкурсе могут участвовать студенты и выпускники профессиональных образовательных организаций и вузов, аспиранты, молодые специалисты, представители молодежных общественных и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающие н
В регионе продолжается конкурсный отбор в состав молодежного правительства
Участницы программы «Мама-предприниматель» обсудили эффективность от образовательной части проекта на круглом столе, который прошел в Самаре.
Выпускницы программы «Мама-предприниматель» оценили эффект от обучения
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +25, +27°С.
24 августа в Самарской области без осадков, до +28°С
Как рассказал глава региона, только за последнюю неделю поступило более 200 обращений от жителей района, большая часть которых относится к сферам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.
Подготовка к отопительному сезону, ремонт водозабора и дорог: Вячеслав Федорищев встретился с главой Богатовского района
Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии, «проводятся мероприятия по освобождению заложников», сообщили во ФСИН.
В исправительной колонии № 19 в Волгоградской области убит сотрудник ФСИН, взятый в заложники
На площади Славы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
В Самаре состоялось возложение цветов в память героев Курской битвы
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.29
-0.4
EUR 101.62
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Камышле состоялось первенство Самарской области по летнему биатлону
В регионе З0-летие Дня Государственного флага отметят автопробегом, фотовыставкой и масштабной акцией «Zа Россию»
На Кубке КВН Самарской области выступят команды Высшей лиги МС КВН и телевизионного шоу «КВН.Дети»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Полезная информация перед игрой «Крылья Советов» – «Пари НН»

23 августа 2024 17:39
93
Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.

По возможности, приезжайте заранее, чтобы избежать затруднений на въезде и входе на Арену.

Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 14:00.

Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.

График работы МФЦ, 3 гейт: 12:00 – 17:00

Также в день матча можно оформить Карту Болельщика и получить билет на матч. ️

Билеты на эту игру можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.

Кассы расположены около 2 и 3 гейтов и открыты с 14:00

Для всех болельщиков будут доступны парковки у стадиона

Добраться на стадион возможно:

- трамваи №11 в выходной день проследуют к стадиону «Солидарность Самара Арена»;

- из-за ремонта трамвайной линии на Ново-Садовой трамваи №22, №24, №24к, №25 следуют от Барбошиной поляны;

- до Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте №5.

- чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые следуют от ТЦ «Апельсин» до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов;

По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:

- низкопольный трамваи №22 будет ждать зрителей на остановке «Солидарность Самара Арена»;

- автобусы №1, №67, №34 и №41, следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке «Улица Алма-Атинская»;

- автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке «Улица Дальняя», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сборная 5 и 7 сентября примет участие в товарищеском турнире, где сыграет с Вьетнамом и Таиландом.
20 августа 2024, 14:03
Футболисты «Крыльев Советов» Солдатенков и Бабкин – в расширенном составе сборной России
Сборная 5 и 7 сентября примет участие в товарищеском турнире, где сыграет с Вьетнамом и Таиландом. Футбол в Самаре
543
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арена" принимают "Пари Нижний Новгород".
17 августа 2024, 20:09
"Крылья Советов" на "ВТБ Арене" уступили "Динамо" с минимальным счетом - 0:1
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арена" принимают "Пари Нижний Новгород". Футбол в Самаре
833
Владимир Писарский будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона.
16 августа 2024, 17:45
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский арендован «Сочи»
Владимир Писарский будет выступать за «Сочи» на правах аренды до конца текущего сезона. Футбол в Самаре
719
В центре внимания
Как рассказал глава региона, только за последнюю неделю поступило более 200 обращений от жителей района, большая часть которых относится к сферам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.
23 августа 2024  16:23
Подготовка к отопительному сезону, ремонт водозабора и дорог: Вячеслав Федорищев встретился с главой Богатовского района
148
По итогам бизнес-миссии будет подготовлена дорожная карта дальнейшего взаимодействия.
22 августа 2024  17:53
Эксперты Росатома: у Самарской области большие перспективы
504
Ритуал имеет давнюю историю и является официальным символом, реликвией воинских подразделений.
22 августа 2024  11:10
Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии крепления полкового знамени Добровольческого отряда Барс-15 «Ермак»
496
На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
21 августа 2024  18:58
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
672
В ней приняли участие более ста экспертов.
21 августа 2024  17:19
На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область
662
Весь список