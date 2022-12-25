Пиняев попрощался с "Крыльями Советов"

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Нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Сергей Пиняев попрощался с болельщиками самарской команды. По данным СМИ, спортсмен продолжит карьеру в "Локомотиве".

"Я буду рад видеть всех, у кого будет возможность и время. Я очень уважаю и ценю ту любовь и поддержку, что я получал в Самаре, – написал Пиняев в социальных сетях. – Хочется правильно, с уважением отблагодарить всех и попрощаться с теми, кто поддерживал и переживал за команду и меня в том числе".

Пиняев – воспитанник столичного "Чертаново". Сергей неоднократно стажировался в академии "Манчестер Юнайтед". Форвард перешел в "Крылья" в июле 2021 года, пишет Смотрим.

В составе самарской команды нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач. Авторитетный портал transfermarkt.de на сегодняшний день оценивает стоимость футболиста в 3,5 млн евро.