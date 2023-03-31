ПФК «Крылья Советов» приготовил для болельщиков развлекательную программу на матче с «Оренбургом»

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2 апреля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч 21 тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Начало матча в 15:00. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

ПФК «Крылья Советов» приготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча).

На 3 гейте будем угощать болельщиков горячей картошечкой с соусом к «оренбургеру».

На мини-футбольной площадке на гейте 3 с 14:00 пройдет турнир в формате «3 на 3» для всех болельщиков с участием девушек из женской команды «Крылья Советов», которая выступает в Суперлиге. Победители соревнований получат промокоды на «оренбургер» от KFC.

На стилобате сектора С с 13:00 болельщиков будет ждать талисман «Крыльев Советов» Крыс Лютик, будут работать точки с аквагримом и творческая мастерская «Плакат в поддержку КС».

Перед музеем «Крыльев Советов», который располагается на первом этаже сектора В, с 13:40 будет выступать шоу-группа «Paiducho Band», а в самом музее состоится автограф- и фотосессия с легендой «Крыльев Советов», бронзовым призером чемпионата России Антоном Бобром и игроком молодежного состава «Крыльев», игроком юношеской сборной России Иваном Бобром. Начало мероприятия в 14:00.

Также в чаше стадиона вас ждет традиционная кисс-камера и конкурсы от ведущего Андрея Миронова. В перерыве пройдет конкурс среди всех болельщиков, пришедших на игру с плакатами. Крыс Лютик определит 5 победителей, которые получат промокоды на «оренбургер» и будут показаны на табло «Солидарность Самара Арены». Плакаты можно принести с собой, а также нарисовать на в творческой мастерской на стадионе.

Напоминаем, что для посещения матча нужна Карта болельщика. Для удобства болельщиков в день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. График работы – с 11:00 до 16:00. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"