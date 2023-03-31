Я нашел ошибку
Главные новости:
Следующий матч команда проведёт дома против «Академии Кубань». Матч состоится 7 апреля на стадионе «Металлург».
Молодежка «Крыльев Советов» в гостях одержала победу над «Сочи» - 2:1
На 3 гейте будем угощать болельщиков горячей картошечкой с соусом к «оренбургеру».
ПФК «Крылья Советов» приготовил для болельщиков развлекательную программу на матче с «Оренбургом»
На I этап фестиваля было заявлено 289 работ в пяти номинациях. В каждой номинации были отобраны три лучших работы.
ГУ МЧС СО: определены победители областного этапа фестиваля «Звезда Спасения»
Сотрудники Госюрбюро также проводят выездные приемы граждан: на специализированном автомобиле в отдаленные территории.
Геннадий Котельников посетил Государственное юридическое бюро региона, где оказывают бесплатную помощь гражданам
Единственную медаль в копилку региона принес кандидат в мастера спорта России Кирилл Андреянов.
В губернии прошли Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Самарочка»
Протяженность участка, на котором в будущем осуществится проходка из исторической части города в направлении станции «Алабинская», составляет 1 570 метров. 
Метрострой: в Самаре на улице Галактионовской завершился монтаж тоннелепроходческого комплекса
В целях организации перевозок населения к городским кладбищам.
В дни религиозных праздников и в День Победы в Самаре будет ограничено движение транспорта по ряду автодорог
Якобы работник транспорта требовал у 13-летней девочки оплатить проезд.
В самарском автобусе № 41 произошла драка между пассажиром и кондуктором
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.09
0.11
EUR 83.76
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В гимназии №3 Самары прошел День здоровья в рамках недели отказа от вредных привычек
В ПГУТИ прошел форум «Кадры для цифровой экономики»
Ко Дню космонавтики в Самаре презентуют книгу «Освоение дальнего космоса»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

ПФК «Крылья Советов» приготовил для болельщиков развлекательную программу на матче с «Оренбургом»

31 марта 2023 20:27
106
На 3 гейте будем угощать болельщиков горячей картошечкой с соусом к «оренбургеру».

2 апреля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч 21 тура МИР РПЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Начало матча в 15:00. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

ПФК «Крылья Советов» приготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча).

На 3 гейте будем угощать болельщиков горячей картошечкой с соусом к «оренбургеру».

На мини-футбольной площадке на гейте 3 с 14:00 пройдет турнир в формате «3 на 3» для всех болельщиков с участием девушек из женской команды «Крылья Советов», которая выступает в Суперлиге. Победители соревнований получат промокоды на «оренбургер» от KFC.

На стилобате сектора С с 13:00 болельщиков будет ждать талисман «Крыльев Советов» Крыс Лютик, будут работать точки с аквагримом и творческая мастерская «Плакат в поддержку КС».

Перед музеем «Крыльев Советов», который располагается на первом этаже сектора В, с 13:40 будет выступать шоу-группа «Paiducho Band», а в самом музее состоится автограф- и фотосессия с легендой «Крыльев Советов», бронзовым призером чемпионата России Антоном Бобром и игроком молодежного состава «Крыльев», игроком юношеской сборной России Иваном Бобром. Начало мероприятия в 14:00.

Также в чаше стадиона вас ждет традиционная кисс-камера и конкурсы от ведущего Андрея Миронова. В перерыве пройдет конкурс среди всех болельщиков, пришедших на игру с плакатами. Крыс Лютик определит 5 победителей, которые получат промокоды на «оренбургер» и будут показаны на табло «Солидарность Самара Арены». Плакаты можно принести с собой, а также нарисовать на в творческой мастерской на стадионе.

Напоминаем, что для посещения матча нужна Карта болельщика. Для удобства болельщиков в день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. График работы – с 11:00 до 16:00. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В воскресенье, 2 апреля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Оренбург».
31 марта 2023, 15:37
2 апреля после футбольного матча для болельщиков будет подан дополнительный транспорт
В воскресенье, 2 апреля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Оренбург». Общество
188
Встреча пройдёт 1 апреля на стадионе «Металлург». Билеты в продаже.
30 марта 2023, 19:12
Женская команда «Крыльев Советов» готовится к домашнему матчу с «Рубином»
Встреча пройдёт 1 апреля на стадионе «Металлург». Билеты в продаже. Футбол в Самаре
411
"Крылья Советов" – "Сокол" (Саратов) – 5:2 (3:0)
26 марта 2023, 14:21
"Крылья Советов" в контрольном матче обыграли саратовский "Сокол"
"Крылья Советов" – "Сокол" (Саратов) – 5:2 (3:0) Футбол в Самаре
1053
В центре внимания
Глава региона подчеркнул, что сегодня качество образования в Самарской области находится на очень высоких позициях.
31 марта 2023  15:07
Дмитрий Азаров провел заседание Областного родительского собрания
223
Опубликованы дни выплат детских пособий
31 марта 2023  13:14
Опубликованы дни выплат детских пособий
232
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
31 марта 2023  11:00
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
545
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
1306
Основными темами совещания стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.
30 марта 2023  16:59
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь
435
Весь список