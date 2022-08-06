ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу на матче с "Динамо"

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7 августа на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 4-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Динамо". Начало игры – в 18:30.

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу.

Запуск зрителей начнется в 16:30 (за два часа до матча). С этого времени на гейте 2 и 3 начнут свою работу игровые и фото-зоны. На гейте 2 и 3 будут работать "Надувные ворота", "Гладиаторский бой" и другие развлекательные площадки. Также болельщиков ждут точки с аквагримом и клубный фаншоп.

Кроме того, на гейте 3 пройдет выступление кавер-группы "Лабутены".

С 17:00 на стилобате сектора С будет проходить квиз по истории "Крыльев" (ведущий Илья Некорыстнов), там же выступит ансамбль духовых инструментов.

С 16:30 начинает свою работу новый музей "Крыльев Советов". Он находится на первом этаже сектора В (рядом с гейтом 1). Музей будет ждать гостей до окончания матча.

В музее единовременно может находится не более 100 человек. Проход будет осуществляться в порядке живой очереди. Вход бесплатный.

Это и многое другое ждет болельщиков на матче "Крыльев"! Напоминаем, что для посещения матча необходимо оформить Карту болельщика. Для удобства зрителей рядом со стадионом будут работать мобильные комплексы МФЦ. Вот их график работы:

6 августа: Gate 1 (16 окон) — с 9 до 21;

Gate 2 (15 окон) — с 9 до 21; Gate 3 (20 окон) — с 9 до 21.

7 августа: Gate 1 (16 окон) — с 9 до 20;

Gate 2 (15 окон) — с 9 до 20; Gate 3 (20 окон) — с 9 до 20.

Билетные кассы на стадионе "Солидарность Самара Арена" начнут свою работу с 12:00. Приобрести билеты онлайн можно здесь, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"