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ПФК «Крылья Советов» подготовил для болельщиков развлекательную программу на матч с «Химками»

14 апреля 2023 20:40
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Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча).

15 апреля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч 23 тура МИР РПЛ. Начало матча в 15:00. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

ПФК «Крылья Советов» подготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча).

С этого времени свою работу начнет выездная выставка музейного центра «Самара Космическая». До 17:00 посетить ее можно будет в зоне гостеприимства в секторе С413. А на гейте 3 болельщиков будет ждать творческая мастерская «Плакат в поддержку КС».

На мини-футбольной площадке на гейте 3 пройдет мини-турнир «три на три» для всех болельщиков с участием победителей 11 сезона телепроекта ТНТ «Comedy Баттл», трио «РЭСПЭКТ». Начало игр в 14:00.

В секторах С414 и С416 болельщиков ждут угощения «ХИМКИческая Газировка», выступление «ХИМКИческого Шоу Бумфети», а также выступление шоу-группы Paiducho Band, которые начнут свое выступление в 14:00 и 13:40 соответственно.

Шоу-группа Paiducho Band также выступит для болельщиков в перерыве матча на секторе С120.

Всех собравшихся также ждет показ видеофильма из архива музейного центра «Самара Космическая», который будет продемонстрирован на экранах стадиона. Также в чаше стадиона вас ждет традиционная кисс-камера и конкурсы от ведущего Андрея Миронова.

Напоминаем, что для посещения матча нужна Карта болельщика. Для удобства болельщиков в день матча в районе гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. График работы – с 11:00 до 16:00. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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