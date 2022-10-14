ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу на матче "Крылья Советов" – "Сочи"

171

16 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 13-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Сочи". Начало матча в 15:00.

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча). С этого времени на гейтах 2 и 3 начнут работу точки с аквагримом, фаншоп "Крылья Советов", а также фотозона от партнера клуба БК "Фонбет". Также всех болельщиков угостим "несочинским" шашлыком на 3 гейте.

На стилобате сектора С болельщиков ждет квиз по истории Самарского футбола от партнера клуба БК "Фонбет", который начнется в 13:30. В это же время там выступит шоу-оркестр духовых инструментов и будут разыграны сертификаты от партнера клуба, "Додо Пиццы".

В музее "Крылья Советов" коллекционер футболок "Крыльев Советов" Александр Грунин расскажет историю клубной формы нашей команды. Там же пройдет развлекательная программа и будут разыграны сертификаты от партнера клуба, "Додо пиццы". Около входа в музей будет находиться автобус команды – с ним можно будет сфотографироваться.

В зоне гостеприимства А403 в 14:00 начнется автограф- и фотосессия с защитником "Крыльев Советов" Юрием Горшковым. Там же с 14:00 до 17:00 состоится выставка кошек из приюта для животных "ФлагманВет". Каждый болельщик получит возможность забрать пушистого питомца себе, а среди тех, кто приютит кошек, пройдет розыгрыш игровой футболки Юрия Горшкова.

Там же пройдет фотовыставка "Крылья Советов-80", где представлены 20 фоторабот из истории нашей команды, продолжит свою работу фотозона "Крылья Советов" совместно с БК "Фонбет".

Через 30 минут после окончания матча в зоне VIP сектора А пройдет встреча футболистов и тренерского штаба "Крыльев Советов" с болельщиками, в рамках которой все желающие смогут пообщаться с игроками и тренерами в неформальной обстановке, сфотографироваться и получить автограф.

Это и многое другое ждет болельщиков на матче "Крыльев"! Напоминаем, что для посещения матча необходимо оформить Карту болельщика. Посетители матча, впервые купившие билет с использованием персонифицированной карты, могут принять участие в розыгрыше права на участие в съемках промо-ролика к одному из матчей клуба или памятной фотосессии на стадионе у бровки поля от клубного фотографа. Для участия в розыгрыше просим сообщить номер карты болельщика и номер контактного телефона участника на адрес abon-ks@ks-samara.com в течение трех дней со дня проведения матча.

Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков.

Фото: ФК "КС"