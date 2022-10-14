Я нашел ошибку
Главные новости:
Колтрейн, кроме того, принимал участие в таких картинах, как фильмы о Джеймсе Бонде "И целого мира мало" и "Золотой глаз", "Двенадцать друзей Оушена", "Из ада" и множестве других картин.
Актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет
Впервые энергосбытовая компания определит самых эффективных управдомов региона.
До подведения итогов акции «Старший по дому – надежный партнер» осталось 2 недели
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
В поликлиническом отделении ЦРБ выполнен капитальный ремонт, возведено модульное здание офиса врача общей практики в селе Петровка.
В Борском районе обновляются условия оказания медицинской помощи
Она не использовала в своей работе седел, уздечек и шпор.
Дрессировщица лошадей, звезда цирка на Цветном бульваре Стыкан-Федотова умерла в 35 лет
Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча). 
ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу на матче "Крылья Советов" – "Сочи"
По словам Путина, изначально Минобороны предлагало призвать по мобилизации меньше, чем 300 тыс. человек. Предложений о призыве дополнительно к этому числу от ведомства не поступало.
Путин допустил завершение частичной мобилизации в течение двух недель
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Житель Жигулевска обвиняется в покушении на убийство знакомой
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.49
-0.27
EUR 62.59
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу на матче "Крылья Советов" – "Сочи"

14 октября 2022 18:33
171
Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча). 

16 октября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 13-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Сочи". Начало матча в 15:00.

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 13:00 (за два часа до матча). С этого времени на гейтах 2 и 3 начнут работу точки с аквагримом, фаншоп "Крылья Советов", а также фотозона от партнера клуба БК "Фонбет". Также всех болельщиков угостим "несочинским" шашлыком на 3 гейте.

На стилобате сектора С болельщиков ждет квиз по истории Самарского футбола от партнера клуба БК "Фонбет", который начнется в 13:30. В это же время там выступит шоу-оркестр духовых инструментов и будут разыграны сертификаты от партнера клуба, "Додо Пиццы". 

В музее "Крылья Советов" коллекционер футболок "Крыльев Советов" Александр Грунин расскажет историю клубной формы нашей команды. Там же пройдет развлекательная программа и будут разыграны сертификаты от партнера клуба, "Додо пиццы". Около входа в музей будет находиться автобус команды – с ним можно будет сфотографироваться. 

В зоне гостеприимства А403 в 14:00 начнется автограф- и фотосессия с защитником "Крыльев Советов" Юрием Горшковым. Там же с 14:00 до 17:00 состоится выставка кошек из приюта для животных "ФлагманВет". Каждый болельщик получит возможность забрать пушистого питомца себе, а среди тех, кто приютит кошек, пройдет розыгрыш игровой футболки Юрия Горшкова. 

Там же пройдет фотовыставка "Крылья Советов-80", где представлены 20 фоторабот из истории нашей команды, продолжит свою работу фотозона "Крылья Советов" совместно с БК "Фонбет". 

Через 30 минут после окончания матча в зоне VIP сектора А пройдет встреча футболистов и тренерского штаба "Крыльев Советов" с болельщиками, в рамках которой все желающие смогут пообщаться с игроками и тренерами в неформальной обстановке, сфотографироваться и получить автограф. 

Это и многое другое ждет болельщиков на матче "Крыльев"! Напоминаем, что для посещения матча необходимо оформить Карту болельщика. Посетители матча, впервые купившие билет с использованием персонифицированной карты, могут принять участие в розыгрыше права на участие в съемках промо-ролика к одному из матчей клуба или памятной фотосессии на стадионе у бровки поля от клубного фотографа. Для участия в розыгрыше просим сообщить номер карты болельщика и номер контактного телефона участника на адрес abon-ks@ks-samara.com в течение трех дней со дня проведения матча.

Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков.

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
146
Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.
14 октября 2022  14:41
Губернатор Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин открыли движение по развязке на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре
960
в Самаре состоялся запуск рабочего движения по новому путепроводу на Ново-Садовой
14 октября 2022  12:56
В Самаре запустили движение по новому путепроводу на Ново-Садовой
927
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
14 октября 2022  10:54
В Самаре сегодня состоится открытие эстакады на Ново-Садовой
447
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
751
Весь список