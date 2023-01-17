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Первый контрольный матч на сборе "Крылья Советов" проведут 17 января

17 января 2023 13:38
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Первый контрольный матч на сборе "Крылья Советов" проведут 17 января

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" продолжают подготовку к возобновлению сезона в Турции. В субботу у нашей команды был единственный выходной на первом сборе. Далее "Крылья" будут тренироваться в двухразовом режиме.

Во вторник, 17 января, наша команда проведет первый контрольный матч в 2023 году. Соперником "Крыльев" станет азербайджанский клуб "Сумгаит", занимающий 8 место в национальном чемпионате (из 10 команд). Соперник самарцев находится в Турции с 5 января и уже провели один контрольный матч против сербского "Радника" (2:1).

К матчу готовятся все футболисты, находящиеся на сборе, кроме Дениса Якубы, который был прооперирован в Германии и будет восстанавливаться от травмы по индивидуальной программе под присмотром клубных врачей.

Матч с "Сумгаитом" пройдет 17 января и начнется в 15:30 по самарскому времени. Игра будет показана в прямом эфире на клубном ютуб-канале.

Теги: Крылья Советов Футбол

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