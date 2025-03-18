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Первые слова Артёма Дзюбы после возвращения в сборную

18 марта 2025 14:55
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Первые слова Артёма Дзюбы после возвращения в сборную

– Артём, ты в Новогорске. Ура? 

– Я в Новогорске, ура. Но я здесь уже давно был, мы здесь с командой были, поэтому для меня это уже привычно. Но именно в сборной, действительно, пока даже смотрю на себя и привыкнуть не могу. Прикольные ощущения. 

– По чему соскучился больше всего?

– По гимну, если честно. Меня эти мысли не отпускают, мурашки будут сто процентов. 

– Кого уже успел увидеть?

– Практически всех. Пока со всеми наболтался, я же люблю посмеяться, поговорить. Самые счастливые – спартаковцы. 

– С кем был самый интересный разговор? Кто больше всех соскучился по тебе?

– Не знаю, можно ли говорить, а то могут быть проблемы в командах. Оставим это в тайне. 

– Что для тебя значит вызов в сборную?

– Для меня это огромная честь – представлять свою страну. Это особые ощущения. У любого спортсмена в любой дисциплине предел мечтаний – сборная страны. Это вершина карьеры. Сборная важна для любого спортсмена.

– Можешь вспомнить тот момент, когда узнал о вызове?

– Сидел дома в Тольятти, мне написали, что должен позвонить Валерий Георгиевич. Подумал, что пранк. Потом Валерий Георгиевич пишет, занят ли я. Ответил, что нет. Он мне набрал, поболтали минут 15-20, я реально обалдел. Не мог поверить, потому что долго ждал и мечтал. В какой-то момент даже перестал верить. Но окружение и близкие верили, так что это был приятный подарок. 

– Какая была самая интересная реакция на твой вызов в сборную?

– Очень много людей сразу написали, телефон разрывался. Много футболистов, хоккеисты поздравили. Наверное, неожиданным был звонок от губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева. Мы с ним пообщались очень приятно. «Акрон» впервые представлен в сборной, и это – я. 

– Несколько человек из шоу-бизнеса назвали тебя главным сигма-боем российского футбола. Что про это думаешь?

– Кстати, да. Маше Горбань огромное спасибо. Я слышал об этом. Наверное, завирусилось после сборов, где я немного дурачился. Если я правильно понимаю, то это значит, что я такой, с особенностями своими. 

– Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко сказала, что увидела твой вызов в звёздах. Веришь и ты в астрологию?

– Ну я не очень во всё это верил. В моменте казалось, что Олеся немножко бредит. Но, надо отдать ей должное, сейчас все говорят, что она была права. Что-то в этом есть. 

– Впереди матч с Гренадой и возможный рекорд. Какие ощущения?

– Сразу ощущение ответственности. Если выйду, то все ждут гола. Но, я так понял, что это Гренада – страна пиратов, можно так сказать. Поэтому будут биться и стараться. Моя задача – сохранять спокойствие и постараться забить. Но самое главное – чтобы мы победили. Думаю, что в этом никто не сомневается, но надо провести хороший матч и желательно забить. Но, ещё раз скажу, хочется ощутить и прочувствовать гимн, потому что, возможно, это – мой last dance. Всё может произойти, надо использовать свой шанс. 

– Что для тебя матч за сборную?

– Это такое состояние души. Умиротворение, которое внутри, гордость. Когда я закончу карьеру, главное, чем я буду гордиться, – это матчи за сборную на чемпионате мира. Это лучшее, что произошло в моей футбольной карьере, и лучшие эмоции, которые я испытывал. Я их никогда не забуду. Когда вся страна так любила футбол, как везде встречали люди. Это незабываемые ощущения. Сборная для меня – то место, где я получил все максимальные эмоции от негатива до позитива. Она всегда была для меня особым местом. 

Станислав Меркис, РФС

ФОТО © Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia

https://fcakron.ru/blog/2025/03/17/pervye-slova-artyoma-dzyuby-posle-vozvrashheniya-v-sbornuyu/

 

 

Теги: Прямая речь/Интервью

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