Новый руководитель самарских «Крыльев Советов» должен совершить чудо, чтобы спасти клуб

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На 17 февраля запланировано заседание совета директоров ЗАО «ПФК «Крылья Советов». Если оно состоится, то, скорее всего, по его итогам будет окончательно зачищено прежнее руководство клуба.

По информации ряда источников «СО», генеральный директор «Крыльев» Вадим Андреев, возглавлявший клуб с мая 2021 года, написал заявление об освобождении его от обязанностей по собственному желанию. Именно его увольнение и назначение нового генерального директора станет главной интригой внепланового совета директоров.

Спасать футбольный клуб «Крылья Советов», судя по всему, скоро отправят Роберта Тер-Абрамяна — считающегося успешным спортивного менеджера и однокурсника губернатора Вячеслава Федорищева.

Сможет ли будущий новый руководитель «Крыльев», до этого отвечавший за работу со спонсорами в хоккейных клубах и Футбольной национальной лиге, закрыть стремительно растущую дыру в бюджете культового самарского клуба (а она в 2025 году способна превысить отметку в 2 млрд рублей) — главная интрига.