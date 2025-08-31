Ничья на последних минутах: «Крылья Советов» - «Локомотив» - 2:2 

112

В седьмом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на «РЖД Арене» встречались с «Локомотивом».

Счет в матче открыли хозяева поля на третьей минуте встречи. Отличился Дмитрий Воробьев – 1:0.

На 44 минуте матча Дмитрий Баринов отправил мяч в ворота самарцев – 2:0.

На 53 минуте игры с передачи Вадима Ракова отличился Амар Рахманович – 2:1.

На последней минуте тайма Николай Комличенко забил мяч в ворота «Крыльев», но после просмотра VAR главный арбитр встречи Сергей Карасев отменил взятие ворот из-за фола в атаке.

В ответной атаке самарцы заработали угловой, и после его подачи Николай Комличенко сфолил в своей штрафной, за что получил второе предупреждение в матче и был удален, а в ворота хозяев поля был назначен пенальти, который реализовал Вадим Раков – 2:2.

В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Сочи». Игра восьмого тура состоится в воскресенье, 14 сентября, в 15:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"