Нападающий «Спартака» в ожидании матча прокомментировал результаты «Крыльев Советов»

103

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результаты «Крыльев Советов» в чемпионате России. Самарская команда после 10 туров занимает промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

«Крылья Советов» — молодцы. Они показывают качественную игру. В Самаре нам будет очень тяжело», — сказал Соболев.

«Спартак» после 10 туров занимает промежуточное четвертое место, набрав 16 очков. В следующем туре красно-белые сыграют в гостях против «Крыльев Советов». Встреча пройдет 1 октября, пишет Спорт-Экспресс.