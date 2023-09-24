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Нападающий «Спартака» в ожидании матча прокомментировал результаты «Крыльев Советов»

24 сентября 2023 11:37
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Нападающий «Спартака» после матча прокомментировал результаты «Крыльев Советов»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал результаты «Крыльев Советов» в чемпионате России. Самарская команда после 10 туров занимает промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

«Крылья Советов» — молодцы. Они показывают качественную игру. В Самаре нам будет очень тяжело», — сказал Соболев.

«Спартак» после 10 туров занимает промежуточное четвертое место, набрав 16 очков. В следующем туре красно-белые сыграют в гостях против «Крыльев Советов». Встреча пройдет 1 октября, пишет Спорт-Экспресс.

Теги: Крылья Советов Футбол

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