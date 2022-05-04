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В день 80-летия ПФК "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" прошёл 16-й традиционный детско-юношеский турнир "Кубок Виктора Карпова".



Организаторы турнира - Фонд истории и развития самарского футбола имени Бориса Казакова (Президент - Чернышев А.П.), Общественный музей самарского футбола и ПФК "Крылья Советов" при поддержке заслуженных ветеранов "Крыльев", воспитанников Виктора Карпова, а также областной и городской федераций футбола.



Виктор Иванович Карпов - легенда самарского и советского футбола. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР. Играл за "Крылья Советов" (Куйбышев) с 1947 по 1959 год. С 1960 года работал тренером. С 1961 по 1969 г. - старшим тренером. За это время привел "Крылья" к победе в чемпионате РСФСР и вернул клуб в элиту советского футбола, а в 1964 году вывел команду в финал Кубка СССР. Виктор Иванович ушел из жизни в позапрошлом году, в марте 2022 года ему бы исполнилось 95 лет.



В турнире приняли участие команды юношей из Самары, Димитровграда, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Отрадного. Почетными гостями церемонии открытия стали министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин, руководство и игроки клуба, а также легендарные ветераны "Крыльев" Валерьян Панфилов, Анатолий Фетисов, Вячеслав Садовников, Евгений Гецко и Равиль Аряпов.



Итоговая таблица 16-го Кубка Карпова :



1 место - Академия им. Юрия Коноплева (Тольятти);

2 место - "Форвард" (Самара);

3 место - "Крылья Советов" (Самара);

4 место - "Атом" (Димитровград);

5-8 места: "Импульс" (Тольятти), "Нефтяник" (Отрадный) , ФК "Сергиевск", "Сокол" (Самара).



Номинации:

Лучший вратарь - Егор Сычев ("Форвард");

Лучший защитник - Ярослав Кубеткин ("Крылья Советов");

Лучший нападающий - Влад Маданов ("Атом");

Лучший бомбардир - Дмитрий Полянских (Академия им. Коноплева) - 5 мячей;

Лучший игрок - Тимофей Смирнов (Академия им. Коноплева);

Лучший тренер - Александр Викторович Куров ("Атом").

Фото: департамент информационной политики СО