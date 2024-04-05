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Молодежная команда «Крыльев Советов» сыграла вничью с «Рубином» - 1:1

5 апреля 2024 17:19
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5 апреля молодежная команда «Крыльев» принимала на стадионе «Металлург» казанский «Рубин».

В пятницу, 5 апреля, молодежная команда «Крыльев» принимала на стадионе «Металлург» казанский «Рубин».

На 20-й минуте самарцы открыли счёт, пенальти реализовал Дмитрий Черкасов. В начале второго тайма гости сравняли, отличился Даниил Кирягин. До конца матча счёт на табло остался неизменным.

1:1 – боевая ничья на «Металлурге».

Следующую игру подопечные Антона Бобра проведут в гостях против «Сочи». Матч состоится 12 апреля и начнется в 18:00, сообщает пресс-слу.жба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-слу.жба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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