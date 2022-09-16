Молодежка "Крыльев Советов" уступила "Мастер-Сатурну" - 2:3

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Завершился матч 11-го тура МФЛ, в рамках которого "Крылья Советов" в гостях встречались с "Мастер-Сатурном". Встреча проходила в Раменском на стадионе Сатурн".

"Крылья" начали встречу с активных действий у ворот хозяев.

Уже на 6 минуте Егор Тоцкий открыл счет в матче. После этого самарцы имели еще несколько хороших моментов, но не хватило мастерства.

На 33 минуте случился неожиданный гол от хозяев, защитники недосмотрели за Магомедом Мусаевым и тот реализовал выход один на один.

В самой концовке первого тайма вторую желтую карточку получил Артем Радаев, оставив команду в меньшинстве.

На 56 минуте "Крылья" усилиями Тоцкого заработали пенальти, к точке подошел пострадавший и забил свой второй мяч в этой встрече.

Хозяева имея численное преимущество на 72 минуте смогли сравнять счет, Мусаев пробил с дальней дистанции и мяч неудачно для вратаря отскочил перед ним. А на 84 минуте "Сатурн" вышел вперед, Магомед Мусаева оформил хет-трик.

3:2 – поражение "Крыльев" в матче с "Мастер-Сатурном". Следующий матч команда проведёт в гостях против "Урала". Матч состоится 30 сентября, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"