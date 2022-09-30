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Молодежная команда "Крыльев Советов" в гостях встречались с "Уралом". Встреча проходила на спортивной базе "Бажовия".

На 32 минуте "Крылья" открыли счет: Никита Хрисанфов выполнил подачу со штрафного удара, которую головой замкнул Егор Тоцкий. До перерыва самарская команда еще дважды смогла огорчить соперника, а Тоцкий оформил хет-трик. Сначала Егор реализовал пенальти, а на последней минуте забил с игры.

Во втором тайме екатеринбургская команда быстро вернула интригу, уже на 51 минуте Сурхайхан Абдуллаев забил первый гол для своей команды. На 59 минуте Артем Комаров сократил разрыв до минимума. А на последних минутах встречи хозяева смогли уйти от поражения, Илья Ишков со штрафного сравнял счет.

3:3 – обидная ничья в матче "Крыльев" и "Урала".

Следующий матч команда проведёт дома против "Торпедо". Матч состоится 7 октября на стадионе "Металлург". Начало встречи в 14:00.

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