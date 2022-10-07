Молодежка "Крыльев Советов" на стадионе "Металлург" сыграла вничью с "Торпедо"

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Завершился матч 13-го тура МФЛ, в рамках которого "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" принимали "Торпедо".

Встреча практически полностью прошла под диктовку нашей команды. "Крылья" больше владели мячом, создавали большее количество моментов. Стоит также отметить, что в этом матче было крайне много борьбы, что приводило к большому количеству нарушений правил и желтых карточек со стороны обеих команд.

Несмотря на все моменты, обе команды не смогли отметиться забитыми мячами. Самый опасный эпизод возник уже в добавленное время. Никита Хлусов заработал вблизи штрафной стандарт, который сам же исполнил, однако голкипер столичного клуба перевел мяч в перекладину.

0:0 – безголевой день на "Металлурге".

Следующий матч молодежка "Крыльев" проведет в гостях против "Зенита". Матч состоится 14 октября, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"