Я нашел ошибку
Главные новости:
Севастополь подвергся новой ракетной атаке
Севастополь подвергся новой ракетной атаке
«ЭнергосбыТ Плюс» в рамках праздника ответил на вопросы жителей тольяттинцев
«ЭнергосбыТ Плюс» в рамках праздника ответил на вопросы жителей тольяттинцев
Матч с "Сочи" сегодня будет судить Сергей Иванов
Матч с "Сочи" сегодня будет судить Сергей Иванов
В Самаре заработала уличная выставка «Линдовка»: дорога с историей»
В Самаре заработала уличная выставка «Линдовка»: дорога с историей»
В Госдуме назвали невозможным удержание низких цен на бензин
В Госдуме назвали невозможным удержание низких цен на бензин
Дмитрий Азаров поблагодарил заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко за патриотизм и гражданскую позицию.
В Самарской филармонии юбилейным концертом Сергея Войтенко завершился фестиваль «Виват, баян!»
Парламентарии хотят ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве.
Новая редакция законопроекта о борьбе с засильем англицизмов готовится для внесения в Госдуму
Школьники могли задать интересующие их вопросы, получить автографы и сделать снимки с любимыми футболистами, а также ребят пригласили на матч с «Сочи».
Футболисты и ветераны «Крыльев Советов» перед матчем с «Сочи» стали гостями в двух самарских школах
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.04
-0.04
EUR 102.25
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ презентуют фотоальбома «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Принять участие во Всероссийском конкурсе «Мой добрый бизнес» приглашают социальных предпринимателей и НКО
Донецкий академический симфонический оркестр им. С. Прокофьева выступил в Самарской филармонии
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Матч с "Сочи" сегодня будет судить Сергей Иванов

23 сентября 2023 10:32
74
Матч с "Сочи" сегодня будет судить Сергей Иванов

Назначены арбитры на матчи девятого тура Мир РПЛ. Игру "Крылья Советов" – "Сочи", которая состоится на "Солидарность Самара Арене" в субботу, 23 сентября, в 15:00, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); VAR – Рафаэль Шафеев (Волгоград); AVAR – Антон Кобзев (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва); делегат – Радик Ахмадуллин (Казань).

Статистику судейства "Крыльев Советов" Сергеем Ивановым можно посмотреть здесь.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.
19 сентября 2023, 23:10
Игорь Осинькин: Ребята сыграли хорошую, качественную игру
Тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов. Футбол в Самаре
683
Просмотр матча "Балтика" – "Крылья Советов" состоится сегодня в Вертикали
19 сентября 2023, 14:04
Просмотр матча "Балтика" – "Крылья Советов" состоится сегодня в Вертикали
Наличие клубной атрибутики приветствуется! Спорт
600
Футболист Владислав Шитов посетил самарскую гимназию №133
15 сентября 2023, 14:02
Футболист Владислав Шитов посетил самарскую гимназию №133
Он отвечал на все интересующие вопросы учеников и учителей, раздавал автографы и делал фотографиями со всеми желающими. Футбол в Самаре
693
В центре внимания
Предметом обсуждения стали возможности расширения двустороннего сотрудничества.
22 сентября 2023  18:57
Губернатор Дмитрий Азаров провел в Самаре встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Аргентины в РФ
464
Проектированием самарского межвузовского кампуса займется «Архитектурное бюро «Студия 44»
22 сентября 2023  12:48
Проектированием самарского межвузовского кампуса займется «Архитектурное бюро «Студия 44»
462
Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября
22 сентября 2023  11:30
Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области 25 сентября
302
Самарский губернатор рассказал о предложениях по развитию рынка труда 
22 сентября 2023  09:36
Самарский губернатор рассказал о предложениях по развитию рынка труда 
344
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
21 сентября 2023  13:08
В Самарской области прошло совещание с застройщиками
465
Весь список