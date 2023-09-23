Матч с "Сочи" сегодня будет судить Сергей Иванов

Назначены арбитры на матчи девятого тура Мир РПЛ. Игру "Крылья Советов" – "Сочи", которая состоится на "Солидарность Самара Арене" в субботу, 23 сентября, в 15:00, будет обслуживать следующая судейская бригада: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская обл.), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); VAR – Рафаэль Шафеев (Волгоград); AVAR – Антон Кобзев (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва); делегат – Радик Ахмадуллин (Казань).
Статистику судейства "Крыльев Советов" Сергеем Ивановым можно посмотреть здесь.
Фото: сайт ФК