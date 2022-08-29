«Лето с футбольным мячом»: в рамках закрытия пройдут показательные выступления спортивных и творческих коллективов

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Во вторник, 30 августа, на тренировочных базах стадиона «Солидарность Самара Арена» состоится церемония торжественного закрытия областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» - 2022.



В рамках закрытия пройдут показательные выступления спортивных и творческих коллективов, автограф-сессия с игроками ПФК «Крылья Советов», мастер-классы с ведущими тренерами «Крыльев», дружеский матч капитанов команд с почетными гостями, а также торжественное награждение победителей.

В этом году традиционный турнир проходил все лето с 10 июня по 30 августа.



В первом этапе соревнований приняли участие команды со всех 37 муниципалитетов Самарской области. Во втором этапе турнира состоялись 15 групповых и 6 зональных соревнований. Финалистами стали 24 команды.



Напомним, проект «Лето с футбольным мячом» реализуется на территории Самарской области с 2009 года. Целью проекта является пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, популяризация футбола, организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками в каникулярное время.