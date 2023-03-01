"Крылья Советов" вышли в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России

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В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в Москве встречались с "Динамо".

На 28 минуте встречи за фол Николя Нгамалё на Бенхамине Гарре был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый удар в ворота "Динамо реализовал Владимир Писарский – 0:1.

На 75 минуте встречи после подачи со штрафного Ярослав Гладышев сравнял счет – 1:1.

По итогам двух встреч (3:2) "Крылья Советов" вышли в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Соперник самарцев и хозяева поля в первом и втором матче определятся жеребьевкой. "Крылья" сыграют с одной из команд: "Спартак", ЦСКА или "Урал". Матчи этой стадии запланированы на 14-16 марта и 4-6 апреля.

В следующем матче "Крылья Советов" вновь встречаются с "Динамо". Игра 18 тура Мир РПЛ состоится в Москве в воскресенье, 5 марта, в 15:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"