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"Крылья советов" в Москве проиграли ЦСКА  - 0:4

12 марта 2023 19:23
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В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают ЦСКА.

В 19 туре Мир РПЛ "Крылья советов" в Москве на "ВЭБ Арене" встречались с ЦСКА.

Счет армейцы открыли на 24 минуте встречи. После дальнего удар Милана Гайича мяч рикошетом отскочил к Антону Заболотному, который переправил мяч в ворота – 1:0.

На 26 минуте Иван Обляков довел счет до 2:0.

На 42 минуте матча удар Антона Заболотного Иван Ломаев парировал, но первым на добивании оказался Федор Чалов, который довел счет до 3:0.

На 75 минуте Виллиан довел счет до 4:0.

В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают ЦСКА. Первый полуфинальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 15 апреля, в 18:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Москва

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