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"Крылья Советов" выкупят у "Локомотива" Бабкина

11 сентября 2023 11:02
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"Крылья Советов" выкупят у "Локомотива" Бабкина

Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" намерен выкупить у "Локомотива" контракт полузащитника Сергея Бабкина. На данный момент он выступает за клуб с берегов Волги на правах аренды.

О желании "Крыльшек" подписать с футболистом полноценный договор сообщает инсайдер Иван Карпов. По его информации, стороны готовы подписать соглашение на четыре года. Игрок обойдется самарцам в 40 миллионов рублей.

Окончательно сделку оформят 12 сентября. В этот же день либо 14 сентября Бабкин будет официально презентован в качестве полноправного футболиста "КС".

Бабкин выступает за "Крылья" с 2022 года. В минувшем сезоне он отыграл за клуб 22 матча и забил один гол. Летом-2023 его аренда была продлена до конца сезона, после чего он отыграл еще 8 матчей, став автором двух забитых мячей, пишет Смотрим.

Теги: Крылья Советов Футбол

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