"Крылья Советов" выкупили у "Спартака" Владислава Шитова

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Нападающий Владислав Шитов стал игроком "Крыльев Советов". Футболист, выступавший в нашей команде на правах аренды из московского "Спартака", подписал контракт с "Крыльями" на 3,5 года.

Шитов – уроженец Ярославля, свою карьеру он начинал в академии "Локомотива". В 2015 перешел в "Спартак", выступал за вторую команду красно-белых, в составе которой провел 51 матч, забил 18 голов и отдал 6 голевых передач в Первой лиге. В текущем сезоне на счету 19-летнего Шитова 17 матчей за "Крылья" и два гола, сообщается на сайте ФК.

– Влад Шитов хорошо себя проявил в первой части сезона. Он молодой, но очень перспективный форвард, который хорошо вписался в наш коллектив. Тренерский штаб им доволен, поэтому когда у нас появилась возможность приобрести Шитова полноценно, мы сразу воспользовались ей. Рады, что заключили долгосрочный контракт с Владом, надеемся, что он принесет много пользы "Крыльям", – отметил спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.