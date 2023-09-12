«Крылья Советов» встретятся с болельщиками после матча с «Сочи»

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Осенью прошлого года футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» провели встречу с болельщиками после матча с «Сочи» на «Солидарность Самара Арене». Тогда «Крылья» победили со счетом 2:0, а встреча прошла в неформальной обстановке и собрала большое количество поклонников нашей команды.

В этом году решили это повторить!

23 сентября после матча 9 тура Мир РПЛ между «Крыльями Советов» и «Сочи» пройдет встреча болельщиков с нашей командой! После завершения поединков всех поклонников «Крыльев» ждут на стадионе в зоне VIP.

Важное условие! На встречу смогут попасть все болельщики в атрибутике нашей команды (шарфы, футболки, кепки и прочее).

Матч против «Сочи» пройдет 23 сентября на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 15:00 по самарскому времени. Билеты можно приобрести здесь, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"