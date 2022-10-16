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"Крылья Советов" встретятся с болельщиками после матча с "Сочи"

16 октября 2022 11:43
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"Крылья Советов" встретятся с болельщиками после матча с "Сочи"

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" проведут встречу с болельщиками после матча 13-го тура Мир РПЛ против "Сочи". Встреча пройдет в зоне VIP на втором этаже сектора А и начнется через 30 минут после окончания матча.

Участие во встрече примет вся команда, а посетить ее смогут все присутствующие на стадионе болельщики. В рамках мероприятия можно будет пообщаться с игроками и тренерским штабом, сфотографироваться и получить автограф.

Игра "Крылья Советов" – "Сочи" состоится на "Солидарность Самара Арена" в воскресенье, 16 октября, в 15:00

Теги: Крылья Советов Футбол

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