«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» достиг новой цели в своей современной истории. Об этом сообщили представители Российской Премьер-лиги.

«Дмитрий Цыпченко вошёл в историю — в 26-м туре он забил 1000-й гол „Крыльев Советов“ в чемпионатах России! А ещё Дмитрий прервал свою паузу без забитых мячей, которая длилась 707 дней — почти весь прошлый сезон Цыпченко пропустил из-за травм, а в этом не мог отличиться со старта», — пояснили организаторы чемпионата.

Таким образом, «Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд, у которых на счету больше 1000 голов, пишет 63.ру. Всего в этом списке семь коллективов:

«Спартак» — 1789 голов;

ЦСКА — 1632 гола;

«Зенит» — 1572 гола;

«Локомотив» — 1495 голов;

«Динамо» — 1390 голов;

«Ростов» — 1069 голов;

«Крылья Советов» — 1000 голов.

При составлении статистики учли также голы, засчитанные самарцам в двух технических победах. Таким образом в копилку «Крыльев Советов» вошло 6 мячей.

Сейчас подопечные Игоря Осинькина готовятся к игре с московским «Динамо». Игра пройдет в понедельник, 5 мая, на стадионе «Солидарность Самара Арена».