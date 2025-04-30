Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Самарской области отобрал малыша у бывшей сожительницы
Житель Самарской области отобрал малыша у бывшей сожительницы
МРОТ могут повысить до 34 тыс. руб. в месяц
МРОТ могут повысить до 34 тыс. руб. в месяц
В самарском театре драмы состоится премьера спектакля к юбилею Победы
В самарском театре драмы состоится премьера спектакля к юбилею Победы
Юлия Ашуркова: «Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары»
Юлия Ашуркова: «Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары»
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
Две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию
Две иностранные авиакомпании возобновят полеты в Россию
Самарцы не смогли забронировать путевки в летние лагеря
Самарцы не смогли забронировать путевки в летние лагеря
представители молодого поколения чаще остальных мечтают о покупке загородного дома
Представители молодого поколения чаще остальных мечтают о покупке загородного дома
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
-0.99
EUR 93.17
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ проведет танцевальный вечер "Майская вечерка"
Самарцев приглашают в зоопарк на День леопарда
В Самаре пройдет мастер-класс «Сказочные миры»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России

30 апреля 2025 11:40
74
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» достиг новой цели в своей современной истории. Об этом сообщили представители Российской Премьер-лиги.

«Дмитрий Цыпченко вошёл в историю — в 26-м туре он забил 1000-й гол „Крыльев Советов“ в чемпионатах России! А ещё Дмитрий прервал свою паузу без забитых мячей, которая длилась 707 дней — почти весь прошлый сезон Цыпченко пропустил из-за травм, а в этом не мог отличиться со старта», — пояснили организаторы чемпионата.

Таким образом, «Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд, у которых на счету больше 1000 голов, пишет 63.ру. Всего в этом списке семь коллективов:

  • «Спартак» — 1789 голов;

  • ЦСКА — 1632 гола;

  • «Зенит» — 1572 гола;

  • «Локомотив» — 1495 голов;

  • «Динамо» — 1390 голов;

  • «Ростов» — 1069 голов;

  • «Крылья Советов» — 1000 голов.

При составлении статистики учли также голы, засчитанные самарцам в двух технических победах. Таким образом в копилку «Крыльев Советов» вошло 6 мячей.

Сейчас подопечные Игоря Осинькина готовятся к игре с московским «Динамо». Игра пройдет в понедельник, 5 мая, на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Теги: В центре внимания Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит»
01 декабря 2024, 23:40
«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит»
В заключительном в этом году туре мир РПЛ «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону встречаются с «Ростовом». Футбол в Самаре
7963
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
07 октября 2024, 13:18
Болельщики «Крыльев Советов» требуют оставить Игоря Осинькина на посту
Сам же Игорь Осинькин несколько раз комментировал информацию о своей досрочной отставке. Футбол в Самаре
10836
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
02 октября 2024, 22:39
«Крылья Советов» в кубковом матче обыграли махачкалинское «Динамо» по пенальти
В следующем матче «Крылья Советов» в Москве встречаются с «Локомотивом». Спорт
3442
В центре внимания
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
30 апреля 2025  11:40
«Крылья Советов» вошли в элитный клуб команд России
66
«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона
30 апреля 2025  10:31
«Самарская студенческая весна — 2025»: грандиозный финал самого творческого фестиваля региона
139
В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения
30 апреля 2025  10:23
В Самаре начали внеплановые проверки перевозчиков по соблюдению графика движения
116
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
29 апреля 2025  11:35
Праздник весны и труда отметят в Самаре 1 мая
341
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
29 апреля 2025  09:18
С 1 мая в России вступает в силу несколько законов
303
Весь список