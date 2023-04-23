"Крылья Советов" в Нижнем Новгороде проиграли "Пари НН" - 1:2

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В 24 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Нижнем Новгороде встречались с "Пари НН".

Самарцы взяли инициативу в свои руки с первых минут и игровое преимущество воплотили в гол на 30 минуте матча.

Навес Юрия Горшкова с углового замкнул Фернандо Костанца, головой отправив мяч в сетку – 0:1.

На 36 минуте встречи в безобидной ситуации после толчка в спину Артемом Соколовым мяч попал в руку Николаю Рассказову и арбитр встречи Роман Галимов назначил пенальти, который реализовал Тимур Сулейманов – 1:1. На 42 минуте встречи на Владимире Писарском был фол в штрафной площади, но в этой ситуации арбитр нарушения правил не зафиксировал. На 73 минуте встречи вышедший минутой ранее на замену Владислав Яковлев переправил неудачно выбитый Романом Евгеньевым мяч в сетку ворот – 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают санкт-петербургский "Зенит". Игра 25 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 29 апреля, в 15:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"