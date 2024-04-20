"Крылья Советов" в Калининграде уступили "Балтике" - 1:2

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В 25-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в Калининграде встречались с "Балтикой".

Первый гол был забит на 84 минуте встречи – отличился Энрикес.

В компенсированное время Никола Радмановац сфолил на Илье Гапонове и был назначен одиннадцатиметровой удар, который реализовал Амар Рахманович – 1:1.

На 6 компенсированной к матчу минуте Дмитрий Рыбчинский установил окончательный счет – 2:1.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Воронеже с "Факелом". Игра перенесенного 21-го тура Мир РПЛ состоится в четверг, 25 апреля, в 19:15, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"