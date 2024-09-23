«Крылья Советов» в Грозном вырвали ничью в компенсированное время в матче с «Ахматом» - 1:1

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В девятом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» в Грозном встречались с «Ахматом». На матч наша команда вышла в специальных футболках в поддержку Максима Витюгова, который получил травму в кубковом матче со «Спартаком».

Счет в мачте был открыт на 68 минует матча, отличился Фелиппе Кардосо – 1:0.

Через три минуты Кардосо снова забил, но главный арбитр встречи Павел Кукуян взятие ворот отменил из-за офсайда, счет остался неизменным.

На 6 компенсиррованной минуте матча самарцы сравняли счет, с передачи Игоря Дмитриева отличился Доминик Ороз – 1:1.

В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают «Химки». Игра 10-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 29 сентября, в 17:30.