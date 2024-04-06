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"Крылья Советов" в Екатеринбурге победили "Урал" - 2:1

6 апреля 2024 19:45
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Гостевую победу принес дубль Амара Рахмановича.

Счет в матче открыли самарцы на 16 минуте встречи. Удар в исполнении Амара Рахмановича достиг цели – 0:1.

На 40 минуте встречи после штрафного удара Ильи Ишкова арбитр встречи Павел Кукуян зафиксировал игру руками со стороны Романа Евгеньева и назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Алексей Каштанов – 1:1.

На 60 минуте за второе предупреждение был удален Итало, и хозяева поля оказались в меньшинстве. На 80 минуте матча вратарь "Урала" Илья Помазун сфолил на Юрии Горшкове, Павел Кукуян сначала не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра VAR назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Амар Рахманович – 1:2.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают казанский "Рубин". Игра 24 тура состоится в воскресенье, 14 апреля, в 20:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"  

Теги: Крылья Советов Самара

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