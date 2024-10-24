"Крылья Советов" уступили московскому "Динамо" в кубковом матче – 3:6

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В заключительном туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московское "Динамо". Результат матча для команд не имел турнирного значения, но команды показали красивый яркий футбол.

Счет в мачте окрыли гости на 9 минуте встречи, Ярослава Гладышева вывели один на один и он переиграл Богдана Овсянникова – 0:1.

Через пару минут Лука Гагнидзе в своей штрафной площади сфолил на Ульви Бабаеве, и на 13 минуте игры Бенхамин Гарре реализовал пенальти – 1:1.

На 16 минуте после ошибки самарских защитников Эль-Мехди Маухуб вновь вывел гостей вперед – 1:2. "Крылья" отыгрались через минуту, передачу Бенхамина Гарре ударом в падении замкнул Томас Галдамес – 2:2.

На 27 минуте Лука Гагнидзе дальним ударом третий раз в мачте вывел "Динамо" вперед – 2:3.

Во втором тайме, на 51 и 53 минуте встречи Денис Макаров и Эль-Мехди Маухуб довели счет до – 2:5.

На 77 минуте с передачи Дмитрия Иванисени отличился Илья Гапонов – 3:5.

На 82 минуте встречи Эль-Мехди Маухуб оформил хет-трик – 3:6.

Заняв последнее место в группе "Крылья Советов" закончили выступление в FONBET Кубке России 2024/25.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают лидера Мир РПЛ "Краснодар". Матч 13 тура состоится в понедельник, 28 октября, в 19:30, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"