Я нашел ошибку
Главные новости:
Комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки.
Протестируют новый автоматический пункт весогабаритного контроля на автомобильной дороге Самара – Бугуруслан 
В Самаре осудят мошенницу, взявшую по фальшивым паспортам семь кредитов на 730 тысяч рублей
В Самаре осудят мошенницу, взявшую по фальшивым паспортам семь кредитов на 730 тысяч рублей
АВТОВАЗ стал партнером КХЛ
АВТОВАЗ стал партнером КХЛ
В 2023 г. АвтоВАЗ намерен экспортировать 20 тыс. автомобилей
В 2023 г. АвтоВАЗ намерен экспортировать 20 тыс. автомобилей
Сельскохозяйственные ярмарки у музея Алабина и в поселке Мехзавод в Самаре завершили работу
Сельскохозяйственные ярмарки у музея Алабина и в поселке Мехзавод в Самаре завершили работу
Стало известно, почему затянулся ремонт ДК на пл. Кирова в Самаре
"Крылья Советов" ушли в отпуск
"Крылья Советов" ушли в отпуск
КамАЗ намерен заняться выпуском легковых автомобилей
КамАЗ намерен заняться выпуском легковых автомобилей
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.88
-0.19
EUR 63.05
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Новокуйбышевске состоится концерт военного оркестра гвардейской Александрийской бригады
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" ушли в отпуск

1 декабря 2022 13:23
95
"Крылья Советов" ушли в отпуск

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" после матча с "Факелом" отправились в отпуск.

Вновь наша команда соберётся 6 января в Москве, где проведет медицинский осмотр. У "Крыльев" запланировано три сбора, все они пройдут в Турции. На первый УТС команда отправится 9 января.

Ближайший официальный матч "Крылья" проведут в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт 22 февраля в Самаре. Ответная игра – через неделю на выезде. Соперник будет определен в жеребьевке, которая пройдёт 3 декабря. Им станет "Краснодар", "Динамо" или "Урал".

Теги: Крылья Советов Футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На аллее славы ветеранов «Крыльев Советов» появились новые имена
29 ноября 2022, 12:49
На аллее славы ветеранов «Крыльев Советов» появились новые имена
Виктор Гаус и Виктор Развеев были выбраны болельщиками «Крыльев Советов» в ходе голосования в официальной группе клуба в социальных сетях. Футбол в Самаре
452
Александр Коваленко: Мы смогли выполнить тренерскую установку
24 ноября 2022, 14:03
Александр Коваленко: Мы смогли выполнить тренерскую установку
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко, забивший гол в ворота «Спартака» в матче 5 тура Фонбет Кубка России, подвел итоги матча. Футбол в Самаре
827
Сергей Бабкин: Мы заслужили победу над «Спартаком»
24 ноября 2022, 13:35
Сергей Бабкин: Мы заслужили победу над «Спартаком»
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин поделился эмоциями от матча 5 тура Фонбет Кубка России против «Спартак» (2:1). Общество
662
В центре внимания
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
1 декабря 2022  12:38
В Самаре продлили перекрытие улиц Полевой и Самарской
121
Один из ключевых вопросов совещания – обеспечение правопорядка в период новогодних выходных дней на территории Самарской области.
30 ноября 2022  17:53
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в Самарской области в период новогодних праздников
1976
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
30 ноября 2022  11:56
Разработчикам Самарской области представили инструменты Фонда содействия инновациям
363
Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на следующий год.
29 ноября 2022  15:22
Дмитрий Азаров поблагодарил региональный кабмин и областной парламент за работу по формированию бюджета
616
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
29 ноября 2022  11:59
Стало известно, где в Самаре появятся выходы новой станции метро «Театральная»
618
Весь список