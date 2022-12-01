"Крылья Советов" ушли в отпуск

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" после матча с "Факелом" отправились в отпуск.

Вновь наша команда соберётся 6 января в Москве, где проведет медицинский осмотр. У "Крыльев" запланировано три сбора, все они пройдут в Турции. На первый УТС команда отправится 9 января.

Ближайший официальный матч "Крылья" проведут в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт 22 февраля в Самаре. Ответная игра – через неделю на выезде. Соперник будет определен в жеребьевке, которая пройдёт 3 декабря. Им станет "Краснодар", "Динамо" или "Урал".