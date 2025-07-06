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Утверждено расписание группового этапа «Пути РПЛ» FONBET Кубка России.

«Крылья Советов» сыграют в группе B с «Динамо» (Москва), «Краснодаром» и «Сочи».

1 тур. 29 июля, 21:45, «Краснодар» – «Крылья Советов»

2 тур. 13 августа, 19:30, «Сочи» – «Крылья Советов»

3 тур. 27 августа, 17:15, «Крылья Советов» – «Динамо»

4 тур. 16-18 сентября, «Крылья Советов» – «Краснодар»

5 тур. 1-3 октября, «Крылья Советов» – «Сочи»

6 тур. 21-23 октября, «Динамо» – «Крылья Советов»

Домашние матчи «Крыльев» в FONBET Кубке России 2025/26 входят в сезонный абонемент.