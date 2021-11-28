"Крылья Советов" сыграли в гостях против "Нижнего Новгорода" вничью - 0:0

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Первый матч второго круга Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" провели в гостях против "Нижнего Новгорода". Игровое преимущество против плотной обороны хозяев поля превратить в гол самарцам так и не удалось. В итоге безголевая ничья – 0:0.

Юрий Горшков получил в матче предупреждение, оно для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.

Встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" – ЦСКА пройдет на "Солидарность Самара Арене" в субботу, 4 декабря, в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС