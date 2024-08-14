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«Крылья Советов» – «Спартак»: развлекательная программа на «Солидарность Самара Арене»

14 августа 2024 15:38
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Запуск зрителей начнется за 2,5 часа до начала матча – 18:00.

В среду, 14 августа, на «Солидарность Самара Арене» пройдет матч 2 тура Fonbet Кубка России «Крыльев Советов» – «Спартак». Встреча начнется в 20:30.

Билеты на эту игру можно приобрести в день матча в кассах «Солидарность Самара Арены» на гейте 2 и 3.

Для посещения матча НЕ требуется Карта болельщика!

Запуск зрителей начнется за 2,5 часа до начала матча – 18:00.

Перед первым домашним матчем в Fonbet Кубке России всех болельщиков ждёт большая развлекательная программа – FONFEST «Зелёно-бело-синий вайб».

С 18:00 на гейте 3 можно сфотографироваться с автобусом «Крыльев Советов», увидеть автомобиль от партнёра клуба АВТОВАЗа и инсталляцию Кубка России. Сыграть в футбол в формате «3х3», сабсоккер или текбол. Для всех гостей будет доступна фотобудка с фотографиями моментальной печати и фотозона «ЗБС Вайб».

Болельщиков в атрибутике угостим мясным шашлычком.

Для юных гостей будут работать надувные аттракционы «Футбольный дартс» и «Футбольные ворота».

Фото и автограф-сессия с трофеем и амбассадорами Игорем Семшовым и Евгением Бушмановым FONBET Кубока России начнётся в 18:30

Перед игрой с 18:30 до 20:00 состоится автограф-сессия легенды «Крыльев» Эдуардо Лобоса.

Хедлайнером FONFEST станет Женя Трофимов и «Комната культуры» – молодая авторская группа из Барнаула, а их песня «Поезда» уже покорила многочисленные чарты на стримингах! Начало выступления – 19:15.

Всех болельщиков ожидает чилл-зона от партнера Fonbet: кастом-станция, автомат «Хватайка», «Колесо Фортуны», розыгрыш мерча в VIP.

Рядом будет расположена лаунж-зона «Крыльев Советов», где каждый сможет восстановить силы после рабочей недели.

Точки с аквагримом расположены на гейтах 2 и 3, в зоне VIP, а на стилобате сектора С встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Также в музее будет расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Болельщикам, желающим принять участие в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику и программку на сумму от 1000 рублей и проставить отметку о покупке. Фаншопы располагаются гейтах 2 и 3, С122 и секторе VIP.

Перед началом матча в чаше стадиона все желающие смогут поучаствовать в тематическом квизе, победители которого получат ценные призы от партнера клуба Kitfort.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире проведут тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Спартак».

В день матча около гейта 3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно оформить Карту болельщика и получить билет на игру с «Пари НН».

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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