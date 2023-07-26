"Крылья Советов" проведут первый домашний матч в новом сезоне

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" завершают подготовку к матчу 1 тура Фонбет Кубку России против "Балтики".

24 июля тренировка на клубной базе продолжалась 1,5 часа и была посвящена физике, а также отработке игровых элементов. Ближайшую встречу из-за повреждений пропустят Владимир Писарский, Владислав Шитов, Илья Гапонов, Денис Якуба и Дмитрий Цыпченко. Амар Рахманович не сыграет из-за дисквалификации.

Матч с "Балтикой" пройдет 26 июля на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 19:30 по самарскому времени. Билеты на эту игру можно приобрести здесь. С развлекательной программой перед встречей можно ознакомиться здесь. Поединок будет показан в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".