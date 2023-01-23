"Крылья Советов" проведут контрольный матч с сербским клубом

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После окончания первого сбора футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" получили два выходных, после чего самарцы снова собрались в турецкой Анталии, где начали второй сбор.

22 января игроки провели тренировочное занятие, перед которым поздравили Ивана Ломаева и Дмитрия Иванисеню с прошедшими днями рождения. Уже сегодня пройдет контрольный матч с сербским клубом "Раднички", занимающим четвертое место в национальном чемпионате. Игра начнется в 16:00 и будет показана в прямом эфире на клубном ютуб-канале.

Накануне в расположение самарцев прибыл Дмитрий Иванисеня, который продолжит подготовку вместе с командой. В рамках этого сбора, который продлится до 3 февраля, запланировано пять контрольных матчей.

Состав на второй сбор:

вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Даниил Веселов;

защитники: Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Александр Солдатенков, Матео Барач, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Николай Рассказов;

полузащитники: Александр Коваленко, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Артем Соколов, Роман Ежов, Александр Чиркович, Данил Липовой, Амар Рахманович, Владимир Хубулов, Никита Салтыков, Денис Якуба, Дмитрий Иванисеня;

нападающие: Владимир Писарский, Владислав Шитов, Никита Хлусов, Егор Тоцкий, Дмитрий Цыпченко.

Фото: сайт КС