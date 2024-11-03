"Крылья Советов" проиграли "Акрону" - 0:2

233

В 14-ом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимал тольяттинский "Акрон".

Счет в матче был открыт на 20 минуте встречи, отличился защитник "Акрона" Родриго Эсковаль – 1:0.

На 71 минут отличился вышедший на замену Артем Дзюба – 2:0.

В компенсированное к матчу время за фол на Игоре Дмитриеве был назначен пенальти, который, пробив мимо ворот, не смог реализовать Иван Сергеев.

В итоге победа "Акрона" – 2:0

В следующем туре "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский ЦСКА. Игра 15-го тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 10 ноября, в 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"